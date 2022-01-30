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Глава ОДКБ высказался о войне между Украиной и Россией

Генсек ОДКБ Зась: никто не хочет войны России и Украины

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась прокомментировал в эфире белорусского телеканала СТВ нарастающую напряженность между Москвой и Киевом. Об этом сообщает ТАСС.

«Войны никто не хочет. Ее не хочет ни Россия, ни другие страны, которые живут в этом регионе. Она нам здесь не нужна, — сказал utyctr.

Он отметил, что сторонам стоит опасаться провокаций — «это нужно брать во внимание и избегать этого».

Зась также высказался об учениях ОДКБ, которые в скором времени пройдут на территории Белоруссии, подчеркнув их сугубо оборонительный характер.

«Надо добавлять транспарентности, открытости в рамках этих учений. Это позволит повысить доверие», — призвал он учесть опасения западных стран.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал «полной нелепостью» заявления об угрозе для Украины со стороны России

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