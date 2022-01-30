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В Великобритании сравнили армии России и НАТО

Читатели Daily Express сравнили армии России и НАТО и решили не заступаться за Украину

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Издание Daily Express сравнило армии России и стран НАТО по численности, а читатели издания в комментариях призвали не связываться с Москвой.

Автор публикации Лайам Дойл также обвинил Кремль в агрессивных планах в отношении Киева и, сославшись на заявления британского премьера Бориса Джонсона, заявил о расположении 60 ударных соединений российской армии вдоль границы с Украиной.

По мнению журналиста, по суммарной численности войск Россия из членов НАТО уступает только США. В ее составе служат порядка 1,154 млн. человек, а вместе с резервистами — около 1,4 млн. Вооруженные силы США же насчитывают 1,346 млн. военных, в резерве находятся еще около 800 тыс. солдат.

Дойл утверждает, что по численности военных за Штатами идут Турция (445 тыс.), Франция (208 тыс.) и Германия (189 тыс.). Приблизительная численность всех войск 30 государств НАТО составляет от 3,5 до 5 млн. военных.

Автор публикации также обратил внимание, что у России крупнейший в мире ядерный арсенал — 6,4 тысячи боеголовок.

Комментаторы на сайте раскритиковали журналиста за статью, указав на неполноту сравнения, а также напомнили, что Украина не входит в НАТО и у альянса нет обязательств защищать ее.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не знает, какие действия Россия намерена предпринять в отношении Украины.

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