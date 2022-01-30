В Японии обнаружили выпущенную КНДР ракету

Береговая охрана Японии заявляет, что выпущенная КНДР баллистическая ракета упала в Японское море и не представляет опасности для японских префектур, сообщает агентство «Киодо».

Представители береговой охраны Японии предупредили капитанов судов, находящихся в акватории — им запрещено приближаться к предполагаемому месту падения и рекомендуется сообщать обо всех замеченных подозрительных объектах.

Ранее КНДР вновь произвела запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря.

Объединенный комитет начальников штабов сделал это заявление в текстовом сообщении, отправленном журналистам в 7:57 утра по местному времени (1:57 мск). Военные власти анализируют дальность, высоту и скорость снаряда.

20 января на заседании политбюро трудовой партии Кореи (ТПК) лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости подготовки к долгосрочной конфронтации с США и намекнул на возможность возобновления ядерных испытаний. Также глава Северной Кореи распорядился пересмотреть меры по «укреплению доверия» между своей страной и США. При этом он указал на враждебную политику Вашингтона в отношении Пхеньяна.