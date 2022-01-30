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КНДР вновь произвела запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

КНДР произвела очередной запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря — это седьмой с начала этого года. Как передает агентство Ренхап, об этом сообщили южнокорейские военные.

Объединенный комитет начальников штабов сделал это заявление в текстовом сообщении, отправленном журналистам в 7:57 по местному времени (1:57 мск). Военные власти анализируют дальность, высоту и скорость снаряда.

Предыдущий запуск произошел 27 января. Снаряд упал за пределами исключительной экономической зоны страны в Японском море.

20 января на заседании политбюро трудовой партии Кореи (ТПК) лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости подготовки к долгосрочной конфронтации с США и намекнул на возможность возобновления ядерных испытаний. Также глава Северной Кореи распорядился пересмотреть меры по «укреплению доверия» между своей страной и США. При этом он указал на враждебную политику Вашингтона в отношении Пхеньяна.

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