Военные лидеры США и Украины обсудили безопасность в Восточной Европе

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли провел телефонный разговор с главнокомандующим вооруженными силами Украины Валерием Залужным, в ходе которого они обсудили вопрос безопасности в Восточной Европе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

«Военные лидеры продолжили обмен оценками развивающейся ситуации в сфере безопасности в Восточной Европе... Председатель подтвердил политику США, направленную на продолжение поддержки независимой Украины и ее целей, а также наших усилий по расширению их способности защищать себя», — заявили в Пентагоне, добавляя, что «Украина играет критическую роль в поддержании мира и стабильности в Европе».

Ранее президент США Джо Байден объявил, что войска США вскоре будут переброшены в Восточную Европу и страны НАТО.

При этом накануне министр обороны США Ллойд Остин заявил, что боевые части сил США не будут принимать участие в каких-либо военных действиях на территории Украины, а председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли отметил, что у Соединенных Штатов нет наступательных вооружений и постоянных сил в этой стране.