В Венгрии выступили против размещения сил НАТО на своей территории

Министр обороны Венгрии Тибор Бенке заявил в эфире венгерской радиостанции InfoRádió, что страна не нуждается в размещении сил НАТО на своей территории.

Он рассказал, что в рамках ситуации вокруг Украины американские власти ведут переговоры о размещении военнослужащих НАТО не только с Венгрией, но и с другими странами на восточной границе альянса.

«В то же время наша позиция заключается в том, что в соответствии с первичной установкой «Программы развития обороны и вооруженных сил» Венгрия уже создала такие национальные силы, сформировала такой национальный потенциал, что в текущей ситуации нет необходимости полагаться на иностранные вооруженные силы и подразделения. Мы двигаемся дальше по этому пути, поэтому сейчас, в сложившейся ситуации, не считаем целесообразным и не требуем, чтобы здесь размещались дополнительные силы НАТО», — объяснил Бенке.

По словам главы оборонного ведомства, Венгрия раньше поддерживала вступление Украины в НАТО, но теперь она считает, что Киев еще не готов к этому из-за «непозволительного поведения» и притеснений закарпатских венгров.

«Конечно, в последний раз я лично сказал министру обороны Украины, что мы можем снова поговорить об этом вопросе [готовности вступления в НАТО], если закарпатским венграм будут предоставлены такие же права, какие мы предоставляем украиноязычным людям, проживающим в Венгрии», — подытожил министр.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна получила запрос от США на размещение дополнительных войск на территории страны.

Газета Telegraph сообщала, что Великобритания и США могут на фоне растущей напряженности вокруг Украины разместить в Восточной Европе дополнительные силы. Военнослужащих хотят перебросить в Румынию, Болгарию и Венгрию, «аналогично передовым боевым группам, которые дислоцируются в настоящее время в странах Балтии и Польше».