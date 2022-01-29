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Крейсер «Петр Великий» отработал противовоздушную оборону Североморска

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РИА «Новости»

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» отработал противовоздушную оборону главной базы Северного флота — Североморска. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу флота.​

Мероприятие прошло в рамках учения с арктической экспедиционной группировкой, которое проводится под руководством командующего СФ Героя России адмирала Александра Моисеева.

«Петр Великий» отразил атаку средств воздушного нападения условного противника на корабли и штаб флота.

«Петр Великий» — тяжелый атомный ракетный крейсер третьего поколения проекта 1144 «Орлан» — был заложен на Балтийском заводе в 1986 году, в 1989-м его спустили на воду. До 1992 года носил названия «Куйбышев» и «Юрий Андропов». Длина крейсера — 250 м, ширина — 25 м, осадка — 11,5 м. Экипаж превышает тысячу человек.

В 2020 году National Interest включил крейсер «Петр Великий» в рейтинг пяти лучших российских военных кораблей.

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