В США назвали самый боеспособный истребитель России

Российские самолеты Су-35С — это самые боеспособные истребители воздушного флота РФ, об этом сообщило издание Military Watch.

Су-35С первоначально создавался для борьбы с малозаметными боевыми самолетами западных стран и обладает высокой маневренностью, а также большой дальностью поражения целей. В частности, посредством ракеты Р-37М класса «воздух-воздух» он может поражать противников на дистанции до 400 километров.

Кроме того, истребитель оснащен двумя радиолокационными станциями, инфракрасной системой поиска и отслеживания (IRST).

Данные самолеты ранее были переброшены в Белоруссию, что, отмечается в статье, позволяет им выполнять боевые задачи по всей Европе, в том числе и в Великобритании.

Военные борты были привлечены к проверке сил реагирования Союзного государства. Экипажи ознакомятся с маршрутами полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Далее они должны заступить на боевое дежурство в рамках тестирования единой системы ПВО Союзного государства.