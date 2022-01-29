Сбежавший в Белоруссию польский военный Чечко обратился в Гаагский трибунал

Польский военнослужащий Эмиль Чечко, сбежавший в декабре 2021 года в Белоруссию, завил, что обратился с заявлением в Гаагский трибунал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение белорусской правозащитной инициативы «Системная правозащита».

«Я готов отвечать за свои поступки. Мой адвокат уже подал заявление в Гаагский трибунал. Заявление принято, и дело, вероятнее всего, будет рассмотрено», — сказал мужчина.

Ранее Чечко заявил Следственному комитету Белоруссии об убийстве более 240 беженцев на польско-белорусской границе.

По его словам, с 8 июня 2021 года он совместно с сослуживцами принимал участие в организованных убийствах в приграничной полосе и вблизи населенного пункта Семянувка в Польше.

Известно также, что Чечко приговорили в Польше к шести месяцам тюрьмы за издевательства над собственной матерью.

Как отметили в суде, 7 мая 2021 года полиция задержала мужчину во время семейного скандала. Ему также запретили в течение одного года приближаться к матери на расстояние меньше 50 метров.