Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Болельщики «Динамо» решили бойкотировать матчи из-за закона о Fan ID 14:01
Кабмин изучит вопрос подачи россиянами из ЛНР и ДНР заявлений для выплат... 14:00
Гендиректор ФФККР опроверг информацию о положительном тесте на коронавирус 13:49
Кабмину поручили представить идеи по регистрации лиц без определенного места... 13:35
Ученые назвали симптом, указывающий на опасные последствия «долгого... 13:33
Пащенко выиграл серебро в гонке преследования на чемпионате Европы... 13:31
Путин рекомендовал кабмину рассмотреть закон об ответственности за пытки до 1... 13:27
Российские лыжники получили зеленые QR-коды и готовы к вылету в Пекин 13:24
Следователи показали квартиру, при пожаре в которой погибла мать с детьми 13:17
Певец Крис Браун отреагировал на обвинения в изнасиловании 13:11

Сбежавший в Белоруссию польский военный Чечко обратился в Гаагский трибунал

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Польский военнослужащий Эмиль Чечко, сбежавший в декабре 2021 года в Белоруссию, завил, что обратился с заявлением в Гаагский трибунал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение белорусской правозащитной инициативы «Системная правозащита».

«Я готов отвечать за свои поступки. Мой адвокат уже подал заявление в Гаагский трибунал. Заявление принято, и дело, вероятнее всего, будет рассмотрено», — сказал мужчина.

Ранее Чечко заявил Следственному комитету Белоруссии об убийстве более 240 беженцев на польско-белорусской границе.

По его словам, с 8 июня 2021 года он совместно с сослуживцами принимал участие в организованных убийствах в приграничной полосе и вблизи населенного пункта Семянувка в Польше.

Известно также, что Чечко приговорили в Польше к шести месяцам тюрьмы за издевательства над собственной матерью.

Как отметили в суде, 7 мая 2021 года полиция задержала мужчину во время семейного скандала. Ему также запретили в течение одного года приближаться к матери на расстояние меньше 50 метров.

Все новости на тему:
Проблемы с мигрантами
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть