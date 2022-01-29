В США подтвердили подлинность видео с падением истребителя F-35 в Южно-Китайском море

Американские военные подтвердили подлинность опубликованных в СМИ фото и видео с моментом падения новейшего истребителя F-35 при попытке сесть на палубу авианосца. Об этом сообщает РИА «Новости».

Запись видео, о котором идет речь, предположительно, велась с палубы корабля. Также в кадр попал момент катапультирования перед крушением.

Ранее сообщалось, что 24 января истребитель F-35 ВВС США потерпел аварию при посадке на авианосец «Carl Vinson» в Южно-Китайском море. Пилот катапультировался, его здоровью ничего не угрожает. При неудачной посадке пострадали семь моряков, трое из них были эвакуированы в госпиталь на Филиппинах.

Сейчас военные США попытаются поднять со дна моря разбившийся истребитель.

17 ноября прошлого года подобный инцидент произошел с F-35B Королевских ВВС во время взлета с авианосца Queen Elizabeth. Истребитель упал со стартовой рампы, так и не поднявшись в воздух. Пилот воздушного судна катапультировался, он получил незначительные травмы.