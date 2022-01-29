Вьетнам получил первую партию российских истребителей Як-130

Первая партия российских учебно-боевых самолетов Як-130 поступила во Вьетнам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ОПК.

«Первая партия самолетов Як-130 для Вьетнама была доставлена в конце 2021 года. Речь идет о трех машинах из 12 ранее заказанных», — уточнил источник. В «Рособоронэкспорте» эту информацию не прокомментировали.

В начале 2020 года стало известно, что Вьетнам заключил контракт на сумму свыше $350 млн. на российские учебно-боевые самолеты. Новый контракт нацелен на замену устаревших чехословацкие самолетов L-39, которые поставлялись во Вьетнам с 1980-х годов.

Як-130 — первый полностью новый, а не модернизированный самолет, построенный в России после распада СССР. Он предназначен для обучения и боевой подготовки летчиков, а также применения по воздушным и наземным целям. В боевой модификации может использоваться как лёгкий ударный самолет.

В 2002 году он был выбран основным самолетом для подготовки российских военных летчиков.