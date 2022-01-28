Байден распорядился повысить готовность ВС США на случай помощи союзникам

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что президент Джо Байден распорядился повысить готовность американских вооруженных сил на случай, если союзникам потребуется помощь. Трансляцию брифинга представителей Пентагона ведет телеканал CBS News.

Он напомнил, что Украина имеет общую границу с четырьмя членами НАТО — Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией, и Байден и министр обороны США Ллойд Остин «дали разрешение на повышение» готовности ВС.

По словам Милли, на Украине сейчас находится небольшое число советников и инструкторов США и НАТО, однако американских наступательных систем вооружений и постоянных сил США на Украине нет.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что альянс не будет размещать свои военные силы на Украине. Также в США заявляли, что даже в случае «вторжения» России на Украину не направят туда свои войска.