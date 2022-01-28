Летчик-испытатель перечислил возможные причины падения вертолета под Ульяновском

Причинами жесткой посадки военного вертолета Ми-8 в Ульяновской области могли стать обледенение или потеря экипажа контакта с землей. Об этом «Газете.Ru» рассказал летчик-испытатель, заслуженный пилот России Вадим Базыкин.

«Если был снег, то это либо обледенение, которое привело к отказу двигателей, либо потеря контакта с землей. То есть пространственное положение вертолета, не понимали, на какой высоте летят. Дело в том, что есть там доплеровский, конечно, радиовысотомер, который показывает высоту. Но над водной или ледяной поверхностью он с погрешностями всегда, плюс-минус 15-20 метров может врать. Всякое может быть. Обычно все случается в плохую погоду», — сказал он.

Базыкин предположил, что вертолет не пробил лед, потому что экипаж пилотировал воздушное судно до последней минуты.

«То, что они все-таки производили посадку на лед, удар был не очень сильный, даже лед не пробили. Думаю, вертолет пилотировался до самой последней минуты. Лед белый, в снегопаде летишь, тоже все бело. Могли просто по камерам не посмотреть. Такое просто случается, существует такая статистика», — заключил он.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту жесткой посадки вертолета Ми-8 в Ульяновской области.

«По предварительной информации, вертолет осуществлял перелет с аэродрома п. Мулино Нижегородской области в Ульяновскую область, на борту вертолета находились 3 члена экипажа. В настоящее время известно, что один член экипажа погиб. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в СК.