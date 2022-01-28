США завершили поставки в Южную Корею 40 истребителей F-35A

ВВС Республики Корея завершили развертывание 40 истребителей пятого поколения F-35A, которые были приобретены у США. Об этом информировал телеканал KBS.

По данным военных источников, на этой неделе пришли последние из партии четыре истребителя. Их приняли на аэродроме города Чхонджу провинции Чхунчхон-Пукто.

По изначальному плану, поставки должны были быть завершены в прошлом году, но пандемия коронавируса этому помешала.

Истребитель пятого поколения F-35A является разработкой американской авиастроительной компанией Lockheed Martin. Он может поражать как воздушные, так и наземные цели. Стоимость одного борта, примерно, оценивается в $75 млн. Всего было поставлено 40 бортов.

В 2020 году компания Lockheed Martin поставила 123 истребителя 5-го поколения F-35 вооруженным силам США и иностранным заказчикам. При этом первоначальная цель — 141 самолет в год не была достигнута из-за пандемии коронавируса. Однако даже несмотря на эти трудности, американский ОПК все еще значительно превосходит своих российских конкурентов.