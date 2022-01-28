В ЛНР и ДНР рассказали, какое оружие они хотят получить от России

Бойцы народных милиций самопровозглашенных ДНР и ЛНР рассказали, какое оружие они хотят получить от России, сообщает газета «Известия».

«Если решение о начале поставок вооружения будет одобрено, то самопровозглашенные республики могут запросить у России системы радиоэлектронной борьбы Р-330 «Житель», модернизированные комплексы противовоздушной обороны малой дальности «Оса-АКМ» и усовершенствованные реактивные системы залпового огня «Град-М» или «Торнадо-Г», — рассказали представители народных милиций.

Ранее в Кремле прокомментировали призыв депутатов помочь Донбассу оружием.

Накануне о необходимости военных поставок в Донбасс высказался первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он отметил, что это необходимо для сдерживания военной агрессии Украины, «накачанной» западным летальным оружием. В тот же день партия «Единая Россия» официально обратилась к правительству России с просьбой помочь ЛНР и ДНР поставками военной продукции.