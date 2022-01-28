Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Бывший постпред США в ООН призвала Байдена и Харрис уйти «ради Америки» 05:57
В Москве в пятницу ожидается до -6°С и гололедица 05:55
Шайба Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения в матче... 05:50
Финансист спрогнозировал курс рубля до конца зимы 05:46
Малкин забросил четвертую шайбу в сезоне НХЛ 05:30
В Японии полицейский участок закидали камнями из-за сотрудника, ударившего подростка 05:24
В Роспотребнадзоре рассказали о резком росте заболевших COVID-19 среди детей 05:23
За 25 минут матча Бразилии и Эквадора было показано три красные карточки 05:10
Названы характерные симптомы коронавируса, которых нет при «омикроне» 04:57
В России предложили реорганизовать Пенсионный фонд 04:55

В ЛНР и ДНР рассказали, какое оружие они хотят получить от России

Донбасс просит у России ракетную артиллерию

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Википедия

Бойцы народных милиций самопровозглашенных ДНР и ЛНР рассказали, какое оружие они хотят получить от России, сообщает газета «Известия».

«Если решение о начале поставок вооружения будет одобрено, то самопровозглашенные республики могут запросить у России системы радиоэлектронной борьбы Р-330 «Житель», модернизированные комплексы противовоздушной обороны малой дальности «Оса-АКМ» и усовершенствованные реактивные системы залпового огня «Град-М» или «Торнадо-Г», — рассказали представители народных милиций.

Ранее в Кремле прокомментировали призыв депутатов помочь Донбассу оружием.

Накануне о необходимости военных поставок в Донбасс высказался первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он отметил, что это необходимо для сдерживания военной агрессии Украины, «накачанной» западным летальным оружием. В тот же день партия «Единая Россия» официально обратилась к правительству России с просьбой помочь ЛНР и ДНР поставками военной продукции.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть