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Госдеп не может определиться с санкциями против Индии

Госдеп: санкции против Индии за покупку С-400 пока приняты не будут

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Государственный департамент Соединенных Штатов находится «в контакте» с индийскими властями в связи с возможным введением санкций из-за покупки Индией зенитно-ракетной системы С-400, сообщает ТАСС.

«Что касается закупки данных вооружений, как я ранее говорил, мы еще не приняли какого-либо решения. Мы продолжаем дискуссии с правительством Индии, учитывая риск возможных санкций в рамках закона CAATSA», — заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

CAATSA — закон «о противодействии противникам Америки посредством санкций».

Ранее стало известно, когда Индия развернет первые системы С-400 «Триумф».

Россия и Индия заключили соглашение на поставку С-400 «Триумф» в октябре 2018 года. Пять полковых комплектов обойдутся индийскому государству в $5,43 млрд.

До этого сообщалось, что США раздражены развитием военных отношений Индии с Россией.

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