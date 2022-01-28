В Киргизии сообщили, что договорились с Таджикистаном о полном прекращении огня

Киргизия и Таджикистан по результатам переговоров представителей двух стран договорились о полном прекращении огня на границе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-центр пограничной службы Киргизии.

По словам представителя пресс-службы, в переговорах принимали участие губернаторы Баткенской области Киргизии и Согдийской области Таджикистана, а также представители пограничных ведомств и правоохранительных органов обеих стран.

В четверг, 27 января, стало известно, что на одном из участков границы между Киргизией и Таджикистаном началась крупная перестрелка между военнослужащими. В Бишкеке утверждают, что таджикистанцы перекрыли участок дороги между киргизскими городами Баткен и Исфана (Баткенская область). В Душанбе заявляют, что огонь открыли киргизские военные, и наоборот.

Ситуация ухудшилась в районе 16:35 мск — в 19:35 по местному времени — собравшиеся у места происшествия люди с оружием начали стрелять друг в друга.