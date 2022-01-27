Первый образец беспилотника «Орион» со спутниковой связью представили Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил в подмосковной Дубне завод по производству крупных беспилотных аппаратов (БПЛА), сообщили в военном ведомстве.

«В цеху окончательной сборки БПЛА главе ведомства представили в разной степени готовности поставляемые в войска разведывательно-ударные дроны «Орион». <...> Шойгу доложили о законтрактованном министерством новом беспилотном комплексе «Сириус», БпЛА радиолокационного дозора «Гелиос-РЛД», скоростном ударном беспилотнике «Гром», — заявили в Минобороны.

Отмечается, что при создании беспилотников до 90% применяются комплектующие из полимерно-композиционных материалов.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видеоролик испытаний новейшего российского ударного беспилотника «Орион» в Крыму.

Беспилотный летательный аппарат «Орион» разработан компанией «Кронштадт» в рамках программы «Иноходец». Это первый БЛА класса средневысотных беспилотников с большой продолжительностью полета (Medium Altitude Long Endurance). «Орион» способен вести разведку на высоте до 7 500 м, а также выполнять ударные задачи.