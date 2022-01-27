В ОДКБ призвали Таджикистан и Киргизию немедленно прекратить огонь на границе

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась призвал Таджикистан и Киргизию к немедленному прекращению огня на границе между странами. Его заявление размещено на сайте ОДКБ.

«Вооруженное противостояние на таджикско-кыргызской границе должно быть немедленно прекращено. Конфликт надо решить исключительно за столом переговоров мирным путем», — сказал Зась.

По его словам, объединение для этого готово оказать этим двум государствам помощь для мирного решения конфликта.

Зась также выразил уверенность, что руководство данных стран, которые входят в ОДКБ, «найдет взаимоприемлемые пути, чтобы урегулировать этот сложный пограничный вопрос».

Ранее, 23 декабря, стало известно, что на границе Таджикистана и Киргизии случилась перестрелка. Обстреляли дом жителя таджикского Чорку. В результате инцидента на границе двух стран трое таджикских военнослужащих доставлены в больницу города Исфара.