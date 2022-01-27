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В украинском Днепре солдат-срочник застрелил четверых сослуживцев и сбежал

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РИА «Новости»

В украинском городе Днепр солдат срочной службы забрал автомат АК-47 из оружейной комнаты и открыл стрельбу в караульном помещении, где находились более 20 человек. Об этом сообщают украинские СМИ.

Отмечается, что инцидент произошел примерно в 03.50 27 января, на территории Южного машиностроительного завода. В руках 20-летнего солдата был автомат и около семи тыс. патронов. В момент стрельбы два человека успели выбежать на улицу и вызвать медиков.

По предварительным данным, погибли четверо человек, еще один получил ранения.

«Введен план «Сирена». Автоматчика еще не нашли, вероятно, он перелез через забор. Последний раз его видели на улице Макарова возле ракетно-космического колледжа. Он был одет в камуфляжную форму и под ней может прятать автомат», — сообщает издание «Информатор».

В настоящее время на месте происшествия работает спецотряд «ТОР», территория оцеплена.

Ранее сообщалось, что азербайджанский пограничник застрелил троих сослуживцев и сбежал.

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