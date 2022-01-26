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В НАТО объявили об усилении своего присутствия в регионах Балтийского и Черного моря

Генсек НАТО Столтенберг: альянс усиливает свое присутствие в Балтийском и Черном море

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Stephanie Lecocq/Pool via Reuters

НАТО на фоне переговоров с Россией в надежде на деэскалацию усиливает свое присутствие, в том числе в регионах Балтийского и Черного моря. Об этом в ходе экстренной пресс-конференции сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

15 декабря российский МИД России передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО. В документе, в частности, говорится, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО.

12 января в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия-НАТО. Оно продлилось около четырех часов. Это первая за 2,5 года встреча совета, инициированная российской стороной, и организованная в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и Соединенными Штатами, прошедших 9-10 января в Женеве.

Ранее Столтенберг сообщил, что НАТО передала России свои предложения в ответ на инициативы Москвы по безопасности в Европе.

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