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НАТО решила не отказываться от политики «открытых дверей» ради России

Столтенберг завил, что НАТО не откажется от принципа «открытых дверей»

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Североатлантический альянс не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, в том числе Украины, на вступление в НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на экстренной пресс-конференции после передачи российской стороне ответа на требования по безопасности, сообщает ТАСС.

При этом, по его словам, альянс надеется на деэскалацию на Украине и предлагает России диалог, но параллельно повышает готовность своих сил и присутствие в регионе.

Аналогичную позицию высказал госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции, комментируя передачу российской стороне ответа на требования по безопасности.

«Не вдаваясь в детали документа, я могу сказать вам, что он повторяет то, о чем мы говорили публично в течение многих недель и, в некотором смысле, в течение многих лет. Что мы будем придерживаться принципа политики открытых дверей в НАТО. …В документе очень четко изложены некоторые основные принципы, которых мы придерживаемся и будем придерживаться», — сказал глава Госдепа.

В декабре МИД РФ передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств – членов НАТО. В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

Одним из условий, выдвинутых Москвой, является отказ от расширения НАТО на Восток, в том числе за счет включения Украины в состав альянса.

В среду, 26 января, посол США Джон Салливан передал замглавы МИД РФ Александру Грушко письменный ответ Вашингтона по гарантиям безопасности.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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