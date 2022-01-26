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В Госдепе США оценили возможность возвращения НАТО к границам 1997 года

Заместитель госсекретаря Шерман заявила, что НАТО не вернется к границам 1997 года

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Global Look Press

НАТО не вернется на позиции, которые альянс занимал в 1997 году. Об этом в ходе онлайн-конференции, организованной киевским Фондом Виктора Пинчука, заявила заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

«Я совершенно четко заявила [на переговорах с должностными лицами] России: «Нет, вы не можете принимать решение по вопросу о членстве в НАТО. Это не вам решать, это зависит от членов НАТО. Нет, вы не вправе решать, что все наступательные вооружения должны покинуть Европу. Нет, вы не можете говорить, что мы повернем время вспять к 1997 году и все страны, которые вступили в НАТО с того момента, должны выйти из НАТО. Этого не произойдет», — сказала она.

При этом Шерман подчеркнула, что в ходе переговоров она подтвердила готовность США обсуждать вопросы взаимной безопасности, контроля над вооружениями и устранения конфликтных ситуацией. По словам заместителя госсекретаря, существует много способов обеспечения безопасности, но выставление ультиматумов, принуждение, подрывная деятельность или «вторжение» к ним не относятся.

Ранее сообщалось, что лидеры стран Североатлантического альянса согласились принять «беспрецедентный пакет санкций» против России в случае ее «вторжения» на Украину.

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