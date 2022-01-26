США и союзники могут разместить тысячи дополнительных солдат в Восточной Европе

США обсуждают с союзниками возможность размещения тысяч дополнительных солдат в странах НАТО в Восточной Европе на случай возможного «вторжения» России на Украину. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По информации телеканала, дополнительные войска могут разместить на территории Румынии, Болгарии и Венгрии. При этом источники подчеркнули, что на данный момент окончательно решение еще не принято. CNN отмечает, что каждое из государств, которое принимает участие в этих дискуссиях, в числе которых также Великобритания, намерено направить дополнительно «порядка тысячи военнослужащих».

С осени прошлого года в западных СМИ публикуются сообщения о том, что Россия готовит «вторжение» на Украину. США указывали на предполагаемое усиление сил России около украинских границ и с тех пор стали угрожать РФ новыми санкциями. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

Ранее стало известно, что высший совет безопасности Румынии принял решениhttps://www.gazeta.ru/army/news/2022/01/26/17197807.shtmlе об увеличении присутствия НАТО на территории страны.