В Минобороны России заявили о перебазировании в Белоруссию современных истребителей

В Министерстве обороны РФ заявили, что Россия перебазирует на аэродромы в Белоруссию современные истребители Су-35 в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, продолжают перебазирование на Белорусские аэродромы. Во время перелета экипажи совершают промежуточные посадки на аэродромах Центрального и Западного военных округов для подготовки к последующему вылету и отдыха экипажей», — заявили в ведомстве.

В публикации уточняется, что после прибытия в Белоруссию экипажи Су-35С заступят на боевое дежурство в рамках проверки функционирования единой системы ПВО Союзного государства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проводя совместные с Москвой учения, Минск, прежде всего, демонстрирует готовность среагировать при любых обстоятельствах.

Военные учения России и Белоруссии «Союзная решимость» состоятся в феврале 2022 года. В декабре минувшего года стороны договорились о маневрах на западе и юге Союзного государства.