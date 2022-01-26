На Украине заявили, что Киев не собирается «воевать» на «оккупированных территориях»

Украина не собирается вести какие-либо военные действия в Донбассе и на границе с Россией. С соответствующим заявлением на заседании Совета Безопасности ООН выступил зампостпред Украины при организации Юрий Витренко, передает РИА «Новости».

«У Украины нет каких-либо намерений совершать какие-либо военные действия на оккупированных частях свое суверенной территории, не говоря уже о границе с Россией. Мы не видим альтернативы политическому и дипломатическому решению этого международного вооруженного конфликта. И мы продолжим искать любой жизнеспособный вариант сохранения мира», — сказал Витренко.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что ряд факторов не позволяет украинским властям вернуть контроль над востоком страны с помощью оружия. Он объяснил, что в ходе военной операции погибнет мирное население.

Он также заявил, что «отправной точкой должна быть деэскалация Россией ситуации на границах Украины и выход из Донбасса и Крыма».

В последние месяцы на Западе, и Украине в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. Так, 14 января помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может придумать повод для «нападения» на Украину.

В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.