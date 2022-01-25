Подразделения 49-й армии ЮВО подняли по тревоге для учений

Подразделения 49-й армии Южного военного округа (ЮВО) в Ставропольском и Краснодарском краях, Карачаево-Черкесии и Адыгее подняты по тревоге и переброшены на полигоны для учений. Об сообщается на сайте Минобороны России.

Как рассказали в министерстве, тактические группы соединений проведут учения с боевой стрельбой на полигонах Николо-Александровский на Ставрополье и Молькино на Кубани.

В феврале 2022 года состоятся военные учения России и Белоруссии «Союзная решимость». В декабре минувшего года стороны договорились о маневрах на западе и юге Союзного государства.

В Минске уточнили, что эти маневры носят оборонительный характер, они пройдут не только на белорусских полигонах, но и развернутся вблизи государственной границы страны. Численность некоторых группировок войск, сосредоточенных на территории сопредельных стран, достигает 30 тыс. человек.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проводя совместные с Москвой учения, Минск, прежде всего, демонстрирует готовность среагировать при любых обстоятельствах.