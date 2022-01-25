Хорватия отзовет своих военных из сил НАТО в случае конфликта России и Украины

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что в случае конфликта на Украине, хорватские подразделения сил оперативного реагирования НАТО в Восточной Европе будут отозваны домой, сообщает телеканал HRT.

«Мы не только не будем отправлять военных, но если произойдет эскалация, отзовем всех до последнего хорватского военного. Это не связано ни с Украиной, ни с Россией, это связано с динамикой американской внутренней политики, Джо Байдена и его администрации, которых я поддержал, единственный в Европе <...> но в вопросах международной безопасности вижу опасное поведение», — заявил Миланович.

Он критично отнесся к сообщениям о том, что Соединенные Штаты наращивают военную силу в Европе.

«Смотрю сообщения, согласно которым НАТО — не отдельное государство, не США — усиливает присутствие, отправляет разведывательные суда. Мы с этим не имеем ничего общего, и не будем иметь, это я вам гарантирую», — заявил Миланович.

Ранее на Украине прокомментировали решение об эвакуации США и ФРГ своих дипломатов из Киева.