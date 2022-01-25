В США описали гипотетическую бомбардировку Украины Россией

Журнал Forbes опубликовал материал, в котором описывается бомбардировка Украины Россией в случае начала вооруженного конфликта между странами.

Автор статьи Дэвид Акс отмечает, что ВКС РФ обладают третьим по величине парком бомбардировщиков — после Китая и США. Он добавляет, что украинской системе ПВО не удастся перехватить российские Ту-22М3, Ту-95 и Ту-160, вооруженные крылатыми ракетами.

Россия способна наносить точные авиаудары, объясняет журналист. Такие снаряды появилась в середине 2000-х годов — до этого приоритет отдавался противокорабельным ракетам.

«Сегодня Ту-160 и Ту-95 регулярно используют Х-101 в Сирии для уничтожения боевиков и террористов», — продолжает Акс.

Украинским военным он посоветовал постоянно маневрировать, и окапываться, если передвижение невозможно.

Ранее в Пентагоне заявили, что готовы отправить 8,5 тыс. военных для усиления группировки НАТО в Европе.