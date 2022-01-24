ПВО ОАЭ перехватили две ракеты, запущенные хуситами с территории Йемена

ПВО Объединенных арабских эмиратов (ОАЭ) перехватили и уничтожили две баллистические ракеты, запущенные правящим на севере Йемена хуситским движением «Ансар Аллах». Об этом сообщает агентство WAM со ссылкой на Минобороны страны.
«Министерство обороны заявило, что средства ПВО перехватили и уничтожили две баллистические ракеты, запущенные террористической группировкой хуситов в сторону страны, и подтвердило, что в результате атаки никто не пострадал», — говорится в сообщении.
Отмечается, что остатки перехваченных и уничтоженных баллистических ракет упали в отдельных районах эмирата Абу-Даби.
В Минобороны ОАЭ также подтвердили готовность противодействовать любым угрозами и принимать все необходимые меры для защиты государства от всех атак.
Ранее в ответ на удары шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситы) по территории ОАЭ Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила о начале бомбардировок столицы Йемена Саны.
В результате ударов аравийской коалиции по йеменской столице Сане погибли 23 человека.
Недавно атаке боевых беспилотников в ОАЭ подверглась инфраструктура Национальной нефтяной компании Абу-Даби и строительная площадка в районе международного аэропорта.
В ответ на удары шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситы) по территории ОАЭ Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила о начале бомбардировок столицы Йемена Саны.