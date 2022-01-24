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США выразили готовность расширить военную помощь Украине

В Госдепе США заявили о готовности увеличить военную помощь Украине в случае эскалации

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Gleb Garanich/Reuters

Высокопоставленный представитель Госдепартамента США во время телефонного брифинга заявил, что американская сторона передала Украине оборонной помощи еще на $200 млн, и Вашингтон готов к увеличению такой поддержки, передает РИА «Новости».

«Накануне доставлено оборудования на 200 миллионов долларов», — сказал чиновник.

Он также отметил, что оборонная помощь Киеву уже превысила $600 млн.

Накануне стало известно, что на Украину прибыл второй самолет с военной помощью от Соединенных Штатов, на котором было свыше 80 тонн оружия.

22 января американское посольство в Киеве сообщило, что на Украину доставили партию летального оружия новой военной помощи от США на сумму $200 млн. В дипведомстве уточнили, что груз включает в себя «около 200 тыс. фунтов (90,7 тонны) летального вооружения, включая боеприпасы для защитников линии фронта Украины», отметила дипмиссия Соединенных Штатов.

В Белом доме ранее пообещали, что США в ближайшие месяцы продолжат оказывать военную помощь Украине для укрепления обороны страны.

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