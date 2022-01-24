В России создали уникальную систему обороны побережья

Уникальную двухзвенную систему обороны побережья и защиты морских коммуникаций создали в России. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов, система создана на базе данных подвижных береговых ракетных комплексов. По его словам, теперь возможно будет контролировать территориальные воды и поражать любые надводные и береговые цели, используя новое вооружение

Особо крупные объекты на дальних подступах — до 300 км — поражаются сверхзвуковыми ракетами ПБРК «Бастион», на более ближних — комплексами «Бал»

Отмечается, что разработка обладает хорошим соотношением стоимости и эффективности.

Также продолжается модернизация комплекса «Бастион». Уже создана стационарная модификация «Бастиона». Обносов добавил, что она отличается повышенной живучестью и эффективностью, а также малой заметностью.

20 января прошел Единый день приемки военной продукции. Он проводится в Минобороны с 2014 года – это подведение итогов поставок военно-промышленного комплекса в российскую армию. Вооруженные силы РФ, по словам министра обороны Сергея Шойгу, за минувший год получили более 5000 единиц вооружения и техники. «Газета.Ru» разбиралась – много это или мало.