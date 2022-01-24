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Иностранные инспекторы проверят военные объекты в российских регионах

Инспекторы из Латвии проверят военные объекты в Смоленской и Брянской областях

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Латвийские инспекторы проверят российскую военную инфраструктуру в Брянской и Смоленской областях, передает РИА «Новости» со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

Он сообщил, что инспекции пройдут с 24 по 29 января 2022 года. Проверка состоится в рамках Венского документа 2011 года «О мерах укрепления доверия и безопасности». Российская сторона дала согласие на ее проведение, отметил Рыжков.

«Определенный Латвией указанный район расположен в Брянской и Смоленской областях и охватывает площадь 13 200 квадратных километров», — уточнил он.

Как указал глава центра, во время проверки латвийские специалисты получат отчеты от командования воинских формирований и частей в пределах этого района, которые будут содержать информацию об их структуре, задачах и военной деятельности.

Ранее стало известно, что российские военные инспекторы провели проверку объекта Сил обороны Финляндии, чтобы подтвердить правильность отчетов по обмену военной информацией.

До этого сообщалось, что Россия провела в Эстонии военную инспекцию на фоне учений НАТО.

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