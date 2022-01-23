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Турция заключила первый контракт на экспорт Bayraktar с украинскими двигателями

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Global Look Press

Турция заключила первый экспортный контракт на поставку боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar Akinci. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

«Контракты на их закупку были заключены с 16 странами», — заявил гендиректор компании-производителя Халук Байрактар.

Осенью прошлого года в Киеве сообщили, что две украинские компании страны подписали контракты на поставку двигателей для турецких БПЛА.

В конце декабря прошлого года Украина запустила собственное производство Bayraktar TB2. Двигатели для турецких беспилотников Bayraktar изготавливают также на Украине.

Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшие две недели посетит Украину. Цель визита — «попытаться разрядить растущую напряженность в отношениях с Россией». Советника Эрдогана по внешней политике Ибрагима Калына заявил, что турецкий лидер «останется в тесном контакте с русскими», чтобы «избежать любых военных действий, последствия которых будут велики и необратимы».

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