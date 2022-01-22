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Киев потребовал от Берлина опровергнуть заявление командующего ВМС о Крыме

МИД Украины потребовал опровергнуть слова командующего ВМС ФРГ Шенбаха о невозможности вернуть Крым

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Reuters

Украинским МИД обратился к правительству Германии с требованием опровергнуть слова командующего немецкими ВМС Кая-Ахима Шенбаха, заявившего, что Крым никогда не вернется в состав Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря министерства Олега Николенко.

«Считаем категорически неприемлемыми высказывания командующего Военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шенбаха. Крымский полуостров может быть утрачен только в воображении немецкого вице-адмирала. Крым непременно вернется благодаря упорным усилиям Украины и ее партнеров», — заявил он.

Николенко отметил, что высказывание Шенбаха подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также нивелирует усилия, направленные на деэскалацию напряженности в Европе.

Опровержение должно быть сделано публично, подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал заявления немецких властей о невозможности передачи стране оборонного оружия, бесперспективности возвращения Крыма и негативных последствий для Европы в случае отключения России от международной платежной системы SWIFT.

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