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Германия предложила рассматривать все санкции против России при ее «вторжении» на Украину

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Michael Sohn/AP

Глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт согласилась с канцлером Олафом Шольцем в том, что в качестве санкций против России в случае ее предполагаемого «вторжения» на Украину следует рассматривать все меры. Об этом она сказала в интервью Welt am Sonntag.

«Если канцлер говорит, что во внимание с политической, дипломатической и экономической точки зрения принимается все, то никаких табу быть не может», — сказала министр.

По ее словам, вряд ли возможно, что при «инициированной Россией войне в центре Европы» можно будет проводить с ней экономическую кооперацию.

Последние месяцы в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

Ранее сообщалось, что ЕС рассматривает несколько вариантов санкций на случай агрессии России против Украины.

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Санкции против России
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