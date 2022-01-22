Глава ВМС Германии предсказал Европе новую войну

Глава военно-морских сил ФРГ вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах считает, что следующая континентальная война начнется не в ближайшем будущем. Об этом он сказал на конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара, передает РИА «Новости».

«Я считаю, что (континентальная) война будет, возможно, не в течение ближайших двух-трех лет, но в следующие 10-20 лет», — сказал немецкий военный.

Он выразил мнение, что сейчас двусторонние партнерства «ничего не значат», необходимо создавать «более тесные союзы».

Ранее Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины, и это факт.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен публично обратился к гражданам России и призвал их не участвовать во

«вторжении» на Украину.

Последние месяцы в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.