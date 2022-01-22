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В ВМС Германии усомнились в возможном возвращении Крыма Украине

Глава ВМС ФРГ Шенбах: Крым никогда не вернется в состав Украины

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Глава военно-морских сил ФРГ вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины. Такое мнение он выразил на конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара, передает РИА «Новости».

«Крымского полуострова нет, он никогда не вернется... это факт», — сказал немецкий военный.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Украина до сих пор считает Крым оккупированной территорией. При этом Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова в полном соответствии с международным правом проголосовали за присоединение к РФ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post сказал, что попытка России захватить Харьков станет началом крупномасштабных военных действий.

«После оккупации и аннексии Крыма мы понимаем, что это осуществимо и может произойти», — заявил украинский лидер.

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