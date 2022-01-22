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В США заявили о рассмотрении военных мер против России из-за Украины

Постпред США в ООН: Вашингтон рассматривает военные меры против РФ в случае эскалации на Украине

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Reuters

Вашингтон рассматривает военные меры против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины, заявила постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд. С таким заявлением она выступила в интервью молдавскому телеканалу Jurnal TV.

Журналист задал дипломату вопрос о том, принимаются ли во внимание и военные контрмеры против Москвы,

«Абсолютно. Мы указали, что ничего не исключаем в плане нашего ответа», — ответила Томас-Гринфилд.

Также она напомнила, что Соединенные Штаты работают с Украиной с 2014 года. По ее словам, американская сторона предоставила украинскому государству почти $2,7 млрд на поддержку военных.

Кроме того, Томас-Гринфилд указала, что Вашингтон оказывает Киеву консультационную поддержку.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что украинский кризис может непреднамеренно перерасти в войну.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени 2021 года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление сил России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

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Кризис на Украине
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