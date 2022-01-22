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Минобороны Украины пересмотрело правила постановки женщин на воинский учет

Минобороны Украины сократило до 20 список профессий, предусматривающих воинский учет для женщин

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Gleb Garanich/Reuters

Минобороны Украины сократило до 20 список профессий и специальностей, представительницы которых обязаны вставать на воинский учет, передает пресс-служба военного ведомства.

Однако новую редакцию соответствующего еще предстоит согласовать в Министерстве внутренних дел, Службе безопасности (СБУ) и Службе внешней разведки (СВР).

«В новом приказе определены 14 специальностей и шесть профессий, получение которых предполагает постановку на военный учет», — сказано в сообщении.

Постановка на учет предусматривается, так как все 20 профессий и и специальностей родственны около 100 военно-учетным специальностям, отмечает оборонное ведомство.

Как уточнили в пресс-службе, в перечень попали специальности из разных сфер: медицины, электроники, связи, метрологии и картографии, финансов, бухгалтерского учета и аудита.

«В приказе мы утверждаем не все специальности, которые нам когда-то теоретически могут понадобиться, а только те, что наши военные считают актуальными в обозримой перспективе. Это позволило значительно сократить перечень специальностей и профессий», — приводит пресс-служба слова министра обороны Украины Алексея Резникова.

В проекте приказа прописан механизм пересмотра списка «в случае необходимости и срочных потребностей», добавили в Минобороны.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что женщины на военные сборы будут уходить по желанию, а на воинский учет планируют ставить онлайн.

До этого сообщалось, что на Украине из-за вступившего в силу приказа Минобороны сотни тысяч женщин страны поставят на воинский учет.

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