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Генсек НАТО пригрозил России «высокой ценой» за вторжение на Украину

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Stephanie Lecocq/Pool via Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что комментарий президента США Джо Байдена о «незначительном вторжении» не является зеленым светом для потенциального вторжения России на Украину. Об этом сообщает Reuters.

«30 союзников едины... 30 союзников имеют очень ясное послание, которое заключается в том, что если Россия вновь вторгнется на Украину, вновь использует военные агрессивные средства против Украины, то будет высокая цена. Союзники по НАТО обеспечат, чтобы это случилось, как мы поступали в прошлом и как намерены действовать впредь», — сказал Столтенберг, передает РИА «Новости».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон будет считать «вторжением» на Украину любое пересечение границы этой страны российскими войсками, указав, что американская сторона будет готова ввести санкции.

Он предупредил, что в ответ на такой шаг последует «жесткий и скоординированный экономический ответ», который он детально обсуждал с союзниками США, а также изложил российскому лидеру.

До этого, проводя пресс-конференцию по итогам первого года своего президентства, Байден разграничил «наступление» и «вторжение» РФ на Украину, говоря о возможных последствиях подобного шага для Москвы. Его слова, как передает телеканал, «ошеломили» украинских официальных лиц. Один из них заявил, что он «шокирован тем, что Байден проводит различие между наступлением и вторжением», и предположил, что «незначительное вторжение» не приведет к санкциям.

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