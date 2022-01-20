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В «Севмаше» рассказали о процессе строительства подлодки «Белгород»

Глава «Севмаша» Будниченко: строительство подлодки спецназначения «Белгород» завершается

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Павел Львов/РИА «Новости»

Генеральный директор завода «Севмаш» (Северодвинск) Михаил Будниченко заявил, что строительство атомной подводной лодки (АПЛ) специального назначения «Белгород» находится на завершающем этапе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На завершающем этапе — АПЛ «Белгород». В цехах предприятия идет напряженная работа: на стапелях две линейки кораблей проектов «Борей-А» и «Ясень-М», а также АПЛ «Хабаровск», — рассказал Будниченко.

Ранее стало известно, что крупнейшая российская судостроительная верфь «Севмаш» планирует в 2022 году передать Военно-морскому флоту России две атомных подводных лодки — стратегическую «Генералиссимус Суворов» и ударную «Красноярск». По утверждениям источника, обе подлодки передадут в состав Тихоокеанского флота ВМФ России. Агентство отмечает, что не располагает официальным подтверждением этой информации.

14 октября стало известно, что второй серийный атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А «Генералиссимус Суворов» войдет в состав Военно-морского флота в декабре 2022 года. По словам источника в кораблестроительной отрасли, в декабре текущего года ракетоносец спустят на воду, а затем начнутся его испытания.

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