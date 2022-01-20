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В Минобороны заявили о завершении испытаний ракеты «Циркон»

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Global Look Press

Замминистра обороны России Алексей Криворучко заявил, гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» завершает государственные испытания. Об этом он сообщил министру обороны Россию Сергею Шойгу на едином дне приемки военной продукции, передает ТАСС.

«Завершаются государственные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты морского базирования «Циркон». С 2022 года начнутся ее серийные поставки», — сказал он.

Ранее сообщалось, что наличие у России гиперзвуковых ракет «Циркон» делает ненужным размещение военной инфраструктуры, в частности, в Латинской Америке. Картаполов уточнил, что корабль, вооруженный ракетами «Циркон», находясь в одной условной точке Атлантического океана, вполне способен выполнить любые задачи и тут же уйти.

По словам замминистра, военная база – это «неподвижный объект», который с одной стороны сам несет в себе угрозу, но и сам является уязвимым.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на фоне последних событий Россия рассматривает различные варианты обеспечения собственной безопасности. В МИД РФ в свою очередь допустили, что Россия может вновь разместить вооружения на Кубе.

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