В США анонсировали крупнейшие учения НАТО

Крупнейшие учения НАТО за Северным полярным пройдут в начале марта. Об этом сообщило представительство США в альянсе.

«Крупнейшие учения НАТО за Полярным кругом Cold Response («Холодный ответ» -ред.) запланированы на начало марта. Тридцать пять тысяч военных из 28 стран примут участие», — говорится в сообщении.

В маневрах также будет задействован американский авианосец USS Harry S Truman.

Учения НАТО Cold Response 2022 будут самыми массовыми в этом регионе со времен окончания «холодной войны». Ранее сообщалось, что в мероприятии также будет задействовано большое количество самолетов палубной и стратегической авиации, а также британский авианосец британский HMS Prince of Wales.

Ранее источник, близкий к командованию Северного флота, рассказал «Газете.Ru», что фрегат Военно-морского флота России «Адмирал Горшков», вооруженный гиперзвуковыми ракетами «Циркон», будет следить за учениями НАТО Cold Response 2022 в Норвегии.