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Госдеп разрешил странам Балтии передать Украине американское оружие

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Ints Kalnins/Reuters

Государственный департамент США одобрил Латвии, Литве и Эстонии (союзниками по НАТО) передачу американского оружия вооруженным силам Украины. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник в Госдепартаменте.

В статье говорится, что балтийские страны в последние недели подали три запроса, последний из которых был одобрен в среду, 19 января.

Газета отмечает, что Рига, Вильнюс и Таллин не могли начать вооружать Киев без разрешения Госдепа — это нарушило бы правила экспортного контроля.

Собеседник издания отказался уточнить, передачу какого оружия одобрил Вашингтон.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что военная помощь, оказанная Соединенными Штатами Украине, оценивается в $600 млн.

До этого «Известия» написали со ссылкой на данные западных авиаресурсов, что в ночь на четверг, 20 января, на аэродроме Борисполь под Киевом приземлился тяжелый военно-транспортный самолет C-17A Globemaster III вооруженных сил Великобритании. С 17 января британские ВВС организовали восемь подобных рейсов. Поставку украинским военным нескольких тысяч противотанковых управляемых ракет подтвердил замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи.

Представитель немецкого минобороны сообщил в свою очередь, что Германия продолжит придерживаться политики запрета на продажу оружия в страны с территориальными конфликтами, в частности, Украине.

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