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Токаев сменил главу еще одного силового ведомства

Руслан Жаксылыков назначен новым министром обороны Казахстана

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gov.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил нового министра обороны — им стал бывший заместитель министра внутренних дел страны, генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков, сообщает «Интерфакс».

«Назначить Жаксылыкова Руслана Фатиховича министром обороны Республики Казахстан», — сообщается в указе Токаева.

Одновременно этим указом от должности освобожден генерал-лейтенант Мурат Бектанов, который руководил министерством обороны с августа 2021 года.

Руслан Жаксылыков начал военную карьеру в 1983 году, окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище. В независимом Казахстане поочередно стал командиром сначала бригады внутренних войск Казахстана, заместителем командующего и командующим внутренними войсками.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снял с должности спецпредставителя на Байконуре Серика Сулейменова.

Сулейменов с апреля 2020 года работает в качестве заместителя акима (губернатора) Кызылординской области Казахстана, где расположен комплекс «Байконур». В том же году он был назначен на должность спецпредставителя президента на Байконуре.

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