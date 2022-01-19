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Defence Blog: США передадут афганские вертолеты Украине

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Global Look Press

США планируют передать Украине как минимум шесть вертолетов, ранее принадлежавших ВВС Афганистана, пишет Defence Blog.

В рамках военной помощи ВСУ должны получить пять машин Mи-17V5s и еще один вертолет модели Ми-8МТВ. Ожидается, что первая партия вертолетов прибудет на Украину уже этой весной.

Кроме того, как пишет издание, всего из Афганистана вывезли более 60 единиц военной воздушной техники. При этом, около двух десятков вертолетов типа Ми-8/17 афганских ВВС в настоящее время находятся за пределами страны и их судьба остается неизвестной. Эксперты предполагают, что эта воздушная техника использовались в качестве транспорта во время бегства афганского правительства и военных.

Ранее группа конгрессменов от Республиканской партии США направила письмо президенту Джо Байдену с просьбой увеличить поставки оружия на Украину. Военный обозреватель «Газеты.Ru» разбирался, какого американского оружия не хватает Киеву и почему.

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