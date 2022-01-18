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В Таджикистане начались учения с участием военнослужащих из России

ЦВО: учения с участием мотострелковых подразделений РФ стартовали в Таджикистане

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Саид Царнаев/РИА «Новости»

Учения с участием 1 тысячи военнослужащих мотострелковых подразделений 201-й российской военной базы начались 18 января в Таджикистане. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа, передает РИА «Новости».

Маневры будут проходить на горных полигонах Ляур и Самбули. В ходе мероприятия военные будут оборонять территорию от условного противника и наступать на него посредством разведывательно-ударных и огневых комплексов. С воздуха их будут поддерживать артиллерия и армейская авиация.

Помимо этого, военнослужащие произведут боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, гранатометов, а также из вооружения боевых машин по мишеням, имитирующим гусеничную, колесную технику и живую силу предполагаемого «противника».

Как отмечается, эти учения нацелены на проверку боевой готовности мотострелковых подразделений, их слаженности при выполнении учебно-боевых задач.

В начале декабря прошлого года военные из России отработали на учении в Таджикистане защиту объектов от воздушного удара.

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