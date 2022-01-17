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В США предупредили, что НАТО может втравить Европу в масштабную войну

Foreign Affairs: в Европе может начаться масштабная война из-за отсутствия у НАТО внятных целей

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Global Look Press

Профессор истории Католического университета Америки Майкл Киммедж в своей статье для издания Foreign Affairs написал, что из-за отсутствия у НАТО внятных целей на Европейском континенте может начаться масштабный вооруженный конфликт.

По его словам, Североатлантический альянс в настоящее время является «рыхлым и мешковатым монстром» из 30 государств. Эксперт напомнил, что объединение растянулось от Северной Америки через Западную Европу до Прибалтики и Турции.

«Кроме того, НАТО все чаще колеблется между наступлением и обороной и участвовало в военных действиях в Сербии, Афганистане и Ливии. Гигантский охват и мутность целей рискуют втравить НАТО в масштабную европейскую войну», — заявил автор.

Он также выразил мнение, что структура, созданная для западной части континента середины XX века, стала бессмысленной для восточной по окончании холодной войны. НАТО изначально ограничивалось железным занавесом, географией и политикой, а сегодня неуклюже и бессистемно простирается по всему региону, продолжил обозреватель.

Как отметил Киммедж, альянсу следует «захлопнуть свои двери» для новых стран, чтобы упростить стратегические задачи и улучшить обороноспособность. Он также уверен, что выстоять в современных реалиях НАТО поможет отказ от расширения и переосмысление архитектуры безопасности Центральной и Восточной Европы.

Ранее дипломат США, бывший посол в Германии Ричард Берт заявил, что расширение НАТО под предлогом распространения демократии является ошибкой.

До этого заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд допустила возможность вступления Финляндии и Швеции в НАТО. В данный момент обе страны остаются государствами – партнерами альянса.

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