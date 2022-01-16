Все 19 самолетов с российскими миротворцами вернулись из Казахстана

В Министерстве обороны РФ заявили, что все 19 самолетов военно-транспортной авиации ВКС России с миротворцами и техникой прибыли из Казахстана на подмосковный аэродром Чкаловский. Об этом сообщает ТАСС.

«19 самолетов военно-транспортной авиации ВКС России (18 самолетов Ил-76 и 1 самолет Ан-124 «Руслан») с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли из Казахстана на подмосковный аэродром Чкаловский», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась заявил, что новый всплеск беспорядков в Казахстане вряд ли возможен.

В начале 2022 года в Казахстане начались массовые протесты, впоследствии переросшие в беспорядки, причиной которым стало резкое повышение цен на газомоторное топливо. Протестующие выдвинули ряд требований к властям, в частности в казахстанском Жанаозене потребовали смены режима, проведения народных выборов акима каждой области и города и возвращение Конституции 1993 года. Власти частично удовлетворили требования митингующих. Так, они ввели на полгода госрегулирование цен на ключевые товары, в том числе на топливо.